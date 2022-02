LOTO TROYON Troyon Troyon Catégories d’évènement: Meuse

LOTO TROYON Troyon, 3 avril 2022, Troyon. Salle polyvalente Rue de la mairie

2022-04-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Troyon Meuse Troyon Jeu organisé par le Club Saint-Martin. Nombreux lots à gagner. Ouverture des portes à 13h15. Un carton : 1,50 €, 5 cartons : 6€, 10 cartons : 10€ Buvette et petite restauration. Parking à proximité. Les mesures sanitaires seront appliquées en fonction des directives préfectorales au moment du loto. Date limite de réservation le 3 avril 2022. +33 6 75 81 57 71 Max Pixel

