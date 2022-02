Loto Torcy-le-Petit, 17 avril 2022, Torcy-le-Petit. Loto Torcy-le-Petit

Torcy-le-Petit Seine-Maritime Torcy-le-Petit L’Association Une étoile pour Quentin vous propose un Loto dès 13h30 à la salle des fêtes, ouverture des portes dès 11h30, 2€ le carton, 10€ la planche de 6 ou 6 cartons, et 20€ la planche de 12 ou 12 cartons. Buvette et restauration sur place. A gagner de nombreux bons d’achats dont l’un d’un e valeur de 500€ !

L'Association Une étoile pour Quentin vous propose un Loto dès 13h30 à la salle des fêtes, ouverture des portes dès 11h30, 2€ le carton, 10€ la planche de 6 ou 6 cartons, et 20€ la planche de 12 ou 12 cartons. Buvette et restauration sur place. A gagner de nombreux bons d'achats dont l'un d'un e valeur de 500€ !

Venez tenter votre chance au profit d'une association caritative ! +33 6 59 81 11 61

Torcy-le-Petit

