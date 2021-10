Tence Tence Haute-Loire, Tence Loto Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Loto Tence, 24 octobre 2021, Tence. Loto 2021-10-24 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-24 Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher

Tence Haute-Loire Tence Grand loto, plus de 1000€ de chèque T’CAP à gagner. +33 6 74 62 29 50 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Ville Tence lieuville 45.11308#4.29338