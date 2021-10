Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Loto St-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Loto St-Julien-Beychevelle 2021-10-23 Salle des fêtes 7 rue de Saint Julien Saint-Julien-Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Saint-Julien-Beychevelle Loto du Comité des Fêtes de Saint-Julien. De nombreux lots sont à gagner.

Buvette et pâtisseries sur place.

