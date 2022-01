LOTO SPÉCIAL SAINT VALENTIN Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

LOTO SPÉCIAL SAINT VALENTIN Fraize, 20 février 2022, Fraize. LOTO SPÉCIAL SAINT VALENTIN Salle polyvalente 9 rue du Pont de la Forge Fraize

2022-02-20 13:00:00 13:00:00 – 2022-02-20 19:00:00 19:00:00 Salle polyvalente 9 rue du Pont de la Forge

Fraize Vosges Fraize Vosges 20 EUR Bons d’achat de 20 à 200 €.

Gros lot de 500 €.

Deux parties enfants gratuites (jusqu’à 10 ans).

Tarifs des cartons : 20 € les 5 + 2 si réservation et + 1 sans réservation.

Réservations au 06 78 90 49 16 ou 06 86 68 00 94. +33 6 78 90 49 16 Entente Sportive de la Haute Meurthe

Salle polyvalente 9 rue du Pont de la Forge Fraize

