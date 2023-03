LOTO SOLIDAIRE Salle du Casino Municipal Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

LOTO SOLIDAIRE Salle du Casino Municipal, 26 mars 2023, Thionville

2023-03-26 13:00:00 13:00:00 – 2023-03-26

Salle du Casino Municipal 43 Rue de Paris

Thionville

Moselle C’est le retour du LOTO SOLIDAIRE !

Début des jeux à 14h et petite restauration sur place. Les bénéfices sont reversés aux jeunes sapeurs pompiers de Thionville.

Réservation par téléphone. contact@rotary-thionvillepdf.eu +33 7 68 28 04 60 https://www.facebook.com/RotaryPdF DR – Rotary Thionville Porte de France

Salle du Casino Municipal 43 Rue de Paris Thionville

