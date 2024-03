Loto solidaire Pont-Sainte-Marie, samedi 20 avril 2024.

Enzo est un jeune garçon courageux, faisant face à une situation de handicap. Après avoir relevé le défi des 250 km du Marathon des Sables Maroc en avril 2023, Enzo et son équipe aspirent à aller encore plus loin. Leur nouveau projet consiste à faire le tour du Mont Blanc en joëlette.



Ce défi n’est pas seulement sportif, il est également culturel. Il représente une opportunité pour Enzo et son équipe de traverser trois pays, de découvrir des paysages époustouflants, une faune et une flore uniques, tout en véhiculant un message fort sur le handicap « PARCE QUE RIEN N’EST IMPOSSIBLE ».



Nous vous invitons à vous joindre à nous pour soutenir Enzo et son équipe dans leur quête, tout en passant une soirée conviviale et solidaire.



Réservation vivement recommandée. 20 20 Eur.

Début : 2024-04-20 18:30:00

fin : 2024-04-20

Salle des Fêtes

Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est peggie.papa@justice.fr

