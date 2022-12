LOTO Senones Senones Catégories d’évènement: Senones

Vosges L’amicale des Sapeurs Pompiers de Senones vous convie à son traditionnel loto. Parmi les lots à remporter : Séjour, électroménager, bons d’achat, TV…

5 € le carton, 20 € les 5, 1 carton offert sur réservation.

Buvette et restauration sur place. +33 6 82 55 87 99 Senones

