Loto Sarriac-Bigorre, 8 avril 2022, Sarriac-Bigorre. Loto SARRIAC-BIGORRE Place de l’église Sarriac-Bigorre

2022-04-08 21:00:00 – 2022-04-08 SARRIAC-BIGORRE Place de l’église

Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées Sarriac-Bigorre Loto en 12 parties plus une partie Bingo Ouverture des portes 19h00

Début du loto 21h00 Filet garni, lots de viande, bon d’achat de 50 euros,

Deux bons d’achat de 150 euros,

Bingo 100 euros. 2 euros le carton

10 euros les 8

A partir de 15 cartons, 1 euro le carton.

Bingo 2 euros, 5 euros les 3. Salle chauffée, buvette. +33 6 34 99 70 08 SARRIAC-BIGORRE Place de l’église Sarriac-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Sarriac-Bigorre Autres Lieu Sarriac-Bigorre Adresse SARRIAC-BIGORRE Place de l'église Ville Sarriac-Bigorre lieuville SARRIAC-BIGORRE Place de l'église Sarriac-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Loto Sarriac-Bigorre 2022-04-08 was last modified: by Loto Sarriac-Bigorre Sarriac-Bigorre 8 avril 2022 Hautes-Pyrénées Sarriac-Bigorre

Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées