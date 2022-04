LOTO Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Sampigny

LOTO Sampigny, 16 avril 2022, Sampigny. LOTO Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny

2022-04-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-16 Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine

Sampigny Meuse Sampigny EUR Loto organisé par le HBC Saint-Mihiel.

Plus de 2000€ de bons d’achats, 1 tv led Samsung 148 cm, 1 Nintendo switch, 1 robot cuiseur Fagor, 1 enceinte multimédia. +33 6 15 51 41 36 Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Sampigny Autres Lieu Sampigny Adresse Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Ville Sampigny lieuville Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Departement Meuse

Sampigny Sampigny Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sampigny/

LOTO Sampigny 2022-04-16 was last modified: by LOTO Sampigny Sampigny 16 avril 2022 Meuse Sampigny

Sampigny Meuse