Loto Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Loto Salle St Exupéry, 11 mars 2023, Luxeuil-les-Bains . Loto 3 Rue du Colonel Thiénault Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault

2023-03-11 18:30:00 – 2023-03-11 22:00:00

Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône EUR 2 20 Ouverture des portes à 18h30 – Début de jeu à 19h30.

Salle Polyvalente St Exupéry 3 rue Colonel Thiénault.

Tarifs : 1 carton 5 €, 6 cartons 20 €, tombola 2€. accueil.csctaiclet@gmail.com https://www.centressociauxluxoviens.fr/ Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Ville Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône Lieu Ville Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains

Loto Salle St Exupéry 2023-03-11 was last modified: by Loto Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains 11 mars 2023 3 Rue du Colonel Thiénault Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Haute-Saône Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône