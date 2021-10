Bègles Salle Jean Lurçat Bègles, Gironde LOTO Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

LOTO Salle Jean Lurçat, 10 octobre 2021, Bègles. LOTO

Salle Jean Lurçat, le dimanche 10 octobre à 14:30

Le comité de quartier Birambits organise un loto le dimanche 10 octobre à partir de 14h30 à la salle Jean Lurcat à Begles. Nombreux lots à gagner. Prix d’un carton : 2,50 euros, 4 cartons : 8 euros, 8 cartons : 15 euros. Sans réservation (pas de repas prévu), informations au 07 69 32 66 07. Pass sanitaire et respect des gestes barrières exigés.

Sans réservation

dimanche 10 octobre à partir de 14h30 à la salle Jean Lurcat à Begles Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Salle Jean Lurçat Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Salle Jean Lurçat Bègles