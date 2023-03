LOTO Salle Dumas Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Meuse

LOTO Salle Dumas, 17 mars 2023, Bar-le-Duc

2023-03-17 – 2023-03-17

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine

Bar-le-Duc

Meuse Loto organisé par le FSE du collège Jacques Prévert pour financer les voyages scolaires.

L’entrée est gratuite, le carton est à 2 €. +33 6 80 44 00 76 Collège Jacques Prévert

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc

