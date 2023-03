LOTO Salle des Fêtes Rochesson Catégories d’Évènement: Rochesson

Vosges

LOTO Salle des Fêtes, 18 mars 2023, Rochesson . LOTO Place Marcel Perrin Salle des Fêtes Rochesson Vosges Salle des Fêtes Place Marcel Perrin

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle des Fêtes Place Marcel Perrin

Rochesson

Vosges Nombreux lots. Buvette et sandwichs. +33 6 78 64 13 24 Google images

Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Rochesson, Vosges Autres Lieu Rochesson Adresse Rochesson Vosges Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Ville Rochesson Departement Vosges Lieu Ville Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson

Rochesson Rochesson Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochesson /

LOTO Salle des Fêtes 2023-03-18 was last modified: by LOTO Salle des Fêtes Rochesson 18 mars 2023 Place Marcel Perrin Salle des Fêtes Rochesson Vosges Salle des Fêtes Rochesson Vosges

Rochesson Vosges