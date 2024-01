LOTO Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré, samedi 3 février 2024.

LOTO Loto animé par JP ANIMATION 86 De nombreux lots à gagner y compris des bons d’achats… Bonne ambiance et restauration avec buvette (les sandwichs et les crêpes vous attendent !!) Venez nombreux !!! Samedi 3 février, 18h30 Salle des fêtes Robert Sauvion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T18:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:55:00+01:00

Fin : 2024-02-03T18:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:55:00+01:00

RDV le samedi 3 Février 2024 à la Salle des fêtes Robert Sauvion à Naintré, les portes ouvrent à 18h30 et le loto débute à 20h30… Réservation possible sur sms ou appel alors n’attendez plus !!! Une soirée détente avec de nombreux lots à gagner !! Bonne ambiance et restauration avec buvette (les sandwichs et les crêpes vous attendent !!) Venez nombreux !!!

Salle des fêtes Robert Sauvion 31 Rue Anatole France 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ascnaintre@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0628522229 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0613252865 »}]

Loto Naintré