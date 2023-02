Loto salle des fêtes Perche en Nocé Catégories d’Évènement: Orne

Perche en Nocé

Loto salle des fêtes, 12 novembre 2023, Perche en Nocé . Loto Nocé salle des fêtes Perche en Nocé Orne salle des fêtes Nocé

2023-11-12 14:00:00 14:00:00 – 2023-11-12

salle des fêtes Nocé

Perche en Nocé

Orne À la salle des fêtes de Nocé, organisé par le comité des fêtes de Nocé.

Ouverture des portes à 12 heures. À la salle des fêtes de Nocé, organisé par le comité des fêtes de Nocé.

Ouverture des portes à 12 heures. +33 2 33 73 45 80 salle des fêtes Nocé Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Perche en Nocé Orne salle des fêtes Nocé Ville Perche en Nocé lieuville salle des fêtes Nocé Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche en noce /

Loto salle des fêtes 2023-11-12 was last modified: by Loto salle des fêtes Perche en Nocé 12 novembre 2023 Nocé salle des fêtes Perche en Nocé Orne Orne salle des fêtes Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne