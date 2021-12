Naintré Salle des fêtes Naintré, Vienne Loto Salle des fêtes Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Loto Salle des fêtes, 15 janvier 2022, Naintré. Loto

Salle des fêtes, le samedi 15 janvier 2022 à 19:00

De nombreux lots à gagner lors de cet événement organisé par l’APEL Saint Joseph. Buvette et restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire

Ouvert à tous

APEL Saint Joseph Salle des fêtes Place Gérard Philipe 86530 NAINTRÉ Naintré Vienne

2022-01-15T19:00:00 2022-01-15T23:00:00

