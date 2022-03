Loto Salle Amédée Prouvost Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Loto Salle Amédée Prouvost, 30 avril 2022, Wattrelos. Loto

Salle Amédée Prouvost, le samedi 30 avril à 14:30

L’association Rondissima organise un loto le samedi 30 avril 2022. Ouverture des portes à 13h – Début des jeux à 14h30 Réservation obligatoire au 06.13.82.43.43 2€ le carton – 10€ pour 6 – 20€ pour 13 Petite restauration sur place par l’association Rondissima Salle Amédée Prouvost 19 rue Amédée Prouvost 59150 Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord

2022-04-30T14:30:00 2022-04-30T19:00:00

