Loto Saléchan Saléchan OT de Neste-Barousse, CDT65 Saléchan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saléchan

Loto Saléchan, 4 février 2023, Saléchan OT de Neste-Barousse, CDT65 Saléchan. Loto SALECHAN à la salle des fêtes Saléchan Hautes-Pyrénées à la salle des fêtes SALECHAN

2023-02-04 – 2023-02-04

à la salle des fêtes SALECHAN

Saléchan

Hautes-Pyrénées Saléchan Loto organisé par les écoles de Saléchan et Siradan.

Nombreux lots : colis de viande, nuits en cabane, forfaits de ski… Tarifs :

3 € / 1 carton

8 € / 3 cartons

15 € / 8 cartons assobdpo@gmail.com +33 6 75 67 05 44 à la salle des fêtes SALECHAN Saléchan

dernière mise à jour : 2023-01-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saléchan Autres Lieu Saléchan Adresse Saléchan Hautes-Pyrénées OT de Neste-Barousse, CDT65 à la salle des fêtes SALECHAN Ville Saléchan OT de Neste-Barousse, CDT65 Saléchan lieuville à la salle des fêtes SALECHAN Saléchan Departement Hautes-Pyrénées

Saléchan Saléchan OT de Neste-Barousse, CDT65 Saléchan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salechan-ot-de-neste-barousse-cdt65-salechan/

Loto Saléchan 2023-02-04 was last modified: by Loto Saléchan Saléchan 4 février 2023 Hautes-Pyrénées OT de Neste-Barousse|CDT65 Saléchan SALECHAN à la salle des fêtes Saléchan Hautes-Pyrénées Saléchan, Hautes-Pyrénées

Saléchan OT de Neste-Barousse, CDT65 Saléchan Hautes-Pyrénées