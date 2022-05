Loto Sainte Colome Sainte-Colome Sainte-Colome Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sainte-Colome

Loto Sainte Colome Sainte-Colome, 25 juin 2022, Sainte-Colome. Loto Sainte Colome Sainte-Colome

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25

Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques 3 3 EUR Loto Sainte Colome

Nombreux lots à gagner

Parties pour enfants et adultes

Buvette

Barbe à papa – sandwichs

Pesée, vente de jetons

19h ouverture

20h30 début des parties Loto Sainte Colome

