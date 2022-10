Loto Saint-Racho, 16 octobre 2022, Saint-Racho. Loto

Sane-et-Loire Saint-Racho EUR 8 20 L’association SAINT-RACHO LOISIRS organise son loto annuel le dimanche 16 octobre 2022

De nombreux lots de valeurs sont à gagner :

– un bon d’achat de 350 €

– un caddie garni d’une valeur de 130 €

– trois bons d’achat de 100 €

– de nombreux paniers garnis

– jambons , bouteilles, etc. Le loto se déroule en 15 parties avec les cartes vendues à l’entrée pour l’après-midi

Prix des cartes : 8 € la carte, 13 € les 2; 20 € les 4.

La carte supplémentaire : 5 € Début du jeu : 14 h 30 (ouverture des portes à 13 h 30) rene.dufoux@orange.fr Salle des fêtes Le bourg Saint-Racho

