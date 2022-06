Loto Saint-Priest-Taurion, 19 juin 2022, Saint-Priest-Taurion.

Loto Saint-Priest-Taurion

2022-06-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-19 18:30:00 18:30:00

87480 Saint-Priest-Taurion

Dimanche 19 juin, à 14h30, Festiv’Halle à Saint-Priest-Taurion. Ouverture des portes à 12h30. 1 carton : 1,50€ / Plaque de 6 : 8€ / Plaque de 8 : 11€ / Plaque de 12 : 16€. Carton non échangeable. Cartons extérieurs refusés. Partie spéciale : 1€ / carton. Sandwich, gâteaux, crêpes, buvette. Réservation au 06 84 01 67 23 par sms (avec nom, lieu, numéro de tél. et nombre de personnes) ou appel entre 18h et 20h. Les places seront gardées jusqu’à 14h15 maximum.

Loto organisé par le BMX Val du Taurion et animé par Cécile. 15 parties. Nombreux lots.

