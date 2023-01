Loto Saint-Pardoux-Soutiers, 18 février 2023, Saint-Pardoux-Soutiers . Loto Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Le samedi 18 février 2023, l’ académie Sportive de St-Pardoux Soutiers organise son premier Loto, à 20h30, ouverture des portes à partir de 19H.

Les réservations auprès de Danièle au 06/07/34/78/36

2000 € de cartes Kdo.

Nous sollicitons également des parents pour nous aider dans l’organisation de la soirée.

+33 6 07 34 78 36

