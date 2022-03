LOTO Saint-Pal-de-Mons, 20 mars 2022, Saint-Pal-de-Mons. LOTO Saint-Pal-de-Mons

2022-03-20 – 2022-03-20

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons L’APEL de l’Ecole Privée Saint Joseph de St Pal de Mons organise un loto, au gymnase, le dimanche 20 mars à partir 14h. +33 4 71 75 06 60 Saint-Pal-de-Mons

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse Ville Saint-Pal-de-Mons lieuville Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire

