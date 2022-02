LOTO Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

2022-02-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-12 Salle multi-activités 28 Rue de Lorraine

Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle Loto organisé par les Flocons de l’Espoir. Nombreux lots à gagner. 4€ le carton, 15€ les 4 cartons, 20 € les 6 cartons. Buvette et restauration sur place. Réservations par téléphone. 1 réservation = 1 carton gratuit +33 6 58 53 46 51 pixabay

