Loto Saint-Martin-en-Bresse, 9 octobre 2022, Saint-Martin-en-Bresse. Loto

Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse Sane-et-Loire

2022-10-09 – 2022-10-09 Saint-Martin-en-Bresse

Sane-et-Loire Saint-Martin-en-Bresse EUR 0 0 Le CCAS de Saint-Martin-en-Bresse organise son loto annuel. De nombreux lots seront à gagner et une buvette et des gaufres vous permettront de vous ravitailler. +33 3 85 47 72 97 Saint-Martin-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Bresse, Sane-et-Loire Autres Lieu Saint-Martin-en-Bresse Adresse Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse Sane-et-Loire Ville Saint-Martin-en-Bresse lieuville Saint-Martin-en-Bresse Departement Sane-et-Loire

Loto Saint-Martin-en-Bresse 2022-10-09 was last modified: by Loto Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse 9 octobre 2022 Saint-Martin-en-Bresse Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Saint-Martin-en-Bresse Sane-et-Loire