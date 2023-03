LOTO, 12 mars 2023, Saint-Jean-de-Trézy Saint-Jean-de-Trézy. LOTO Salle des Fêtes – Le bourg – Saint Jean de Trézy Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire

2023-03-12 – 2023-03-12 Saint-Jean-de-Trézy

Saône-et-Loire Saint-Jean-de-Trézy EUR LOTO organisé par le Comité des Fêtes

Ouverture des portes à 13h00

à Gagner : TV – BARBECUE GAZ – SALON DE JARDIN – ROBOT CUISEUR MULTIFONCTIONS – BLENDER – MICRO-ONDES GRILL– REPAS – JAMBONS – BALAI VAPEUR – BON D’ACHAT

16 PARTIES (dont 1 partie enfant – 1 partie bien-être – 1 partie bricolage) cdf.saint.jean.de.trezy@gmail.com Saint-Jean-de-Trézy

dernière mise à jour : 2023-03-06

