Loto Saint-Germain-en-Coglès, 19 février 2023, Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès. Loto Rue des marroniers Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine Salle polyvalente Rue des marroniers

2023-02-19 14:00:00 – 2023-02-19

Salle polyvalente Rue des marroniers

Saint-Germain-en-Coglès

Ille-et-Vilaine Saint-Germain-en-Coglès Germ’anim et Cie vous convie à un Loto dans la salle polyvalente de Saint-Germain-en-Coglès ! 40 tirages – A gagner :

1 bon d’achat de 400€

3 bons d’achat de 120€

12 bons d’achat de 50€

12 bons d’achat de 40€

12 bons d’achat de 30€

+ Tirages fétiches Animé par Bernard d’ANIMLOTO35. Début des jeux à 14h00 (Heure de vente des cartons à 12h00)

Buvette et restauration sur place. Réservation par SMS conseillée. Salle polyvalente Rue des marroniers Saint-Germain-en-Coglès

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-en-Coglès Autres Lieu Saint-Germain-en-Coglès Adresse Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine Salle polyvalente Rue des marroniers Ville Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès lieuville Salle polyvalente Rue des marroniers Saint-Germain-en-Coglès Departement Ille-et-Vilaine

Loto Saint-Germain-en-Coglès 2023-02-19 was last modified: by Loto Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès 19 février 2023 ille-et-vilaine Rue des marroniers Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès, Ille-et-Vilaine

Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine