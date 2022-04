LOTO Saint-Brevin-les-Pins, 22 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins. LOTO Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-22 – 2022-04-22 Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Super loto animé par Gilles, avec de nombreux bons d’achat en jeu.

Réservations au 07 82 58 39 83 de 16h à 20h jusqu’au 21/04/2022.

Bar, pâtisseries, sandwiches, confiseries sur place. Ouverture des portes à 18h. +33 6 68 15 18 59 Super loto animé par Gilles, avec de nombreux bons d’achat en jeu.

Réservations au 07 82 58 39 83 de 16h à 20h jusqu’au 21/04/2022.

Bar, pâtisseries, sandwiches, confiseries sur place. Ouverture des portes à 18h. Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Parc d'Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Parc d'Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

LOTO Saint-Brevin-les-Pins 2022-04-22 was last modified: by LOTO Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 22 avril 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique