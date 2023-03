Loto, 19 mars 2023, Saint-Bonnet-près-BortSaint-Bonnet-près-Bort . Loto Le Bourg

Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze

2023-03-19

A 14h à la salle des fêtes, ouverture des portes à 13h

3€ le carton, 7€ les 3, 15€ les 7 et 20€ les 10.

Buvette et pâtisseries sur place L’association RPI Margerides St Bonnet près Bort organise un loto avec de nombreux lots à gagner : séjour d’une valeur de 400€, bons d’achat, bons carburant et pleins d’autres cadeaux ! Le Bourg Saint-Bonnet-près-Bort Saint-Bonnet-près-Bort

