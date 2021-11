Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne, Sablons sur Huisne Loto Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Loto Sablons sur Huisne, 4 décembre 2021, Sablons sur Huisne. Loto Salle de la mairie Coulonges les Sablons Sablons sur Huisne

2021-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-04 Salle de la mairie Coulonges les Sablons

Sablons sur Huisne Orne Beaux et nombreux lots. Pratique : ouverture des portes à la salle de la mairie de Coulonges les Sablons – pass sanitaire obligatoire – partie gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Organisé par le Club de la Bonne Ambiance. Beaux et nombreux lots. Pratique : ouverture des portes à la salle de la mairie de Coulonges les Sablons – pass sanitaire obligatoire – partie gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Organisé par le Club de la Bonne Ambiance. +33 2 37 52 26 04 Beaux et nombreux lots. Pratique : ouverture des portes à la salle de la mairie de Coulonges les Sablons – pass sanitaire obligatoire – partie gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Organisé par le Club de la Bonne Ambiance. Salle de la mairie Coulonges les Sablons Sablons sur Huisne

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sablons sur Huisne Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse Salle de la mairie Coulonges les Sablons Ville Sablons sur Huisne lieuville Salle de la mairie Coulonges les Sablons Sablons sur Huisne