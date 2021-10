Saint-Jory Foyer Rural Haute-Garonne, Saint-Jory Loto Rugby – Samedi 30 octobre Foyer Rural Saint-Jory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory

Loto Rugby – Samedi 30 octobre Foyer Rural, 30 octobre 2021, Saint-Jory. Loto Rugby – Samedi 30 octobre

Foyer Rural, le samedi 30 octobre à 21:00

De nombreux lots seront à gagner comme des bons d’achats, des jambons, du champagnes, du vins, télé, console de jeux… Il y aura à disposition un buffet, buvette et des crêpes. Prix cartons : 3euros le carton 11euros la plaque de 4 13euros la plaque de 6 15euros la plaque de 8 18euros la plaque de 12 + 1 gratuit _Le pass sanitaire est obligatoire_ Super loto du Rugby RC St Jory Bruguières XV Foyer Rural Rue de Montségur, 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Jory Autres Lieu Foyer Rural Adresse Rue de Montségur, 31790 Saint-Jory Ville Saint-Jory lieuville Foyer Rural Saint-Jory