Loto Rohan, vendredi 15 mars 2024.

Loto Rohan Morbihan

Loto animé par Geneviève avec plus de 3 500 € en bons d’achat

1er prix 800 € | 2nd prix 400 € | 3e prix 200 €

Petite restauration et buvette sur place

Ouverture à 17h et début à 20h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 17:00:00

fin : 2024-03-15

Salle Belle Étoile

Rohan 56580 Morbihan Bretagne

L’événement Loto Rohan a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté