LOTO Quingey Quingey Catégories d’évènement: 25440

Quingey

LOTO Quingey, 2 décembre 2022, Quingey. LOTO

12 Rue Calixte II Collège Félix Gaffiot Quingey 25440 Collège Félix Gaffiot 12 Rue Calixte II

2022-12-02 – 2022-12-02

Collège Félix Gaffiot 12 Rue Calixte II

Quingey

25440 Venez nombreux au loto du collège !

Petite restauration sur place : sandwichs et boissons. L’intégralité des bénéfices est au profit des élèves. +33 3 81 63 60 55 Collège Félix Gaffiot 12 Rue Calixte II Quingey

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 25440, Quingey Autres Lieu Quingey Adresse Quingey 25440 Collège Félix Gaffiot 12 Rue Calixte II Ville Quingey lieuville Collège Félix Gaffiot 12 Rue Calixte II Quingey Departement 25440

Quingey Quingey 25440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quingey/

LOTO Quingey 2022-12-02 was last modified: by LOTO Quingey Quingey 2 décembre 2022 12 Rue Calixte II Collège Félix Gaffiot Quingey 25440 25440 Quingey

Quingey 25440