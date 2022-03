LOTO POUR L’UKRAINE Paulhan, 19 mars 2022, Paulhan.

LOTO POUR L’UKRAINE Paulhan

2022-03-19 – 2022-03-19

Paulhan Hérault Paulhan

Loto caritatif dont les bénéfices seront reversés au profit des Ukrainiens réfugiés en Slovaquie. 60 quines le samedi et 40 le dimanche. À gagner : bons d’achat, paniers de fruits et légumes, plateaux de grillades. Petite restauration sur place (crêpes).

À l’initiative de l’A.C.A.P. et de l’Amicale Paulhanaise autour de Štefánik, avec la participation de toutes les associations de la commune

Loto caritatif dont les bénéfices seront reversés au profit des Ukrainiens réfugiés en Slovaquie. 60 quines le samedi et 40 le dimanche. À gagner : bons d’achat, paniers de fruits et légumes, plateaux de grillades. Petite restauration sur place (crêpes).

À l’initiative de l’A.C.A.P. et de l’Amicale Paulhanaise autour de Štefánik, avec la participation de toutes les associations de la commune

acap34230@gmail.com +33 4 34 45 09 74

Loto caritatif dont les bénéfices seront reversés au profit des Ukrainiens réfugiés en Slovaquie. 60 quines le samedi et 40 le dimanche. À gagner : bons d’achat, paniers de fruits et légumes, plateaux de grillades. Petite restauration sur place (crêpes).

À l’initiative de l’A.C.A.P. et de l’Amicale Paulhanaise autour de Štefánik, avec la participation de toutes les associations de la commune

Paulhan

dernière mise à jour : 2022-03-14 par OT DU CLERMONTAIS