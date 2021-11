Pierrelatte Pierrelatte Drôme, Pierrelatte Loto Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Loto Pierrelatte, 9 décembre 2021, Pierrelatte. Loto Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte

2021-12-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-09 Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin

Pierrelatte Drôme Loto organisé par l’UNRPA ouvert à tous. Nombreux lots à gagner (Appareil ménager, trottinette électrique, ordinateur portable, bons d’achat…). 10 quines et 7 cartons pleins. Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Ville Pierrelatte lieuville Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte