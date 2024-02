Loto Site des Forges Pesmes, samedi 9 mars 2024.

Loto Site des Forges Pesmes Haute-Saône

Participez au loto de l’association Culture et Animations Pesmoises et remportez des lots et bons d’achat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:30:00

fin : 2024-03-09

Site des Forges Place des Promenades

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Loto Pesmes a été mis à jour le 2024-01-31 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY