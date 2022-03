Loto Périers Périers Catégories d’évènement: Manche

Périers

Loto Périers, 4 mai 2022, Périers.
Place de la Précourerie Espace Nelson Mandela

2022-05-04 13:30:00 – 2022-05-04 18:00:00

LOTO animé par KEVIN avec environ 2.000 € de lots dont de nombreux bons d'achat.
pillon.damien@wanadoo.fr +33 6 36 66 49 85

