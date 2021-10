Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne, Pays-de-Belvès Loto Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays-de-Belvès

Loto Pays de Belvès, 29 octobre 2021, Pays de Belvès. Loto Salle des fêtes Fongalop Pays de Belvès

2021-10-29 21:00:00 – 2021-10-29 Salle des fêtes Fongalop

Pays de Belvès Dordogne EUR 1 Le comité des fêtes de Belvès organise un loto le vendredi 29 octobre.

Rendez-vous à 21h à la salle des fêtes de Fongalop.

De nombreux lots sont à gagner !

Partie spéciale BINGO

Sur place, buvette, sandwichs et grillades

+33 7 88 08 77 64

Réservations au 07 88 08 77 64. PASS SANITAIRE obligatoire. pixabay

Salle des fêtes Fongalop Pays de Belvès

