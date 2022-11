Loto Pardies Pardies Catégories d’évènement: Pardies

Loto Pardies, 2 décembre 2022

Salle des fêtes, 6 place de Carreno, Pardies

2022-12-02 19:30:00

Salle des fêtes 6 place de Carreno

Pardies

1 EUR

20h30 : 10 parties et 2 supplémentaires pour les enfants.

Nombreux lots à gagner : séjour au Puy du Fou, baptême de l’air, week-end dans une cabane suspendue, console Switch, paniers garnis, repas aux restaurants, des sorties, bons d’achats (alimentaire, habillement, bricolage, jardinage, beauté…). Et pour les enfants : baptême de poney, conduite de voitures télécommandées, sorties sportives… Ouverture des portes.

20h30 : 10 parties et 2 supplémentaires pour les enfants.

Ouverture des portes.

20h30 : 10 parties et 2 supplémentaires pour les enfants.

Nombreux lots à gagner : séjour au Puy du Fou, baptême de l'air, week-end dans une cabane suspendue, console Switch, paniers garnis, repas aux restaurants, des sorties, bons d'achats (alimentaire, habillement, bricolage, jardinage, beauté…). Et pour les enfants : baptême de poney, conduite de voitures télécommandées, sorties sportives…

APE Les Petits Loups APE Pardies

Salle des fêtes 6 place de Carreno Pardies

