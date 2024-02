LOTO PAR ARBBRE 52 Bourbonne-les-Bains, samedi 13 avril 2024.

L’association ARBBRE.52 (Amitié des Résidents et des Bénévoles Bourbonnais pour Revivre Ensemble); Les bénéfices sont reversés pour financer les sorties et les projets destinés aux résidents.

Ouverture des portes à 18h et début des jeux à 20h00

Une cascade de bons d’achats sont à gagner de 10 à 300€

Avec ou sans réservation (cartons personnels refusés).

1 carton € / 3 cartons € / 7 cartons €

BUFFET BUVETTE EUR.

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

RUE DU SOUVENIR FRANCAIS

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est

