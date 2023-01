LOTO ORGANISÉ PAR LES BEAUX DÉGÂTS Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

LOTO ORGANISÉ PAR LES BEAUX DÉGÂTS Palavas-les-Flots, 5 mars 2023, Palavas-les-Flots . LOTO ORGANISÉ PAR LES BEAUX DÉGÂTS Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

2023-03-05 16:00:00 – 2023-03-05 Palavas-les-Flots

Hérault Ouverture des portes à 14h30- Début des jeux à 16h- Salle des fêtes- Tarifs : 10 euros les 5 planches/15 euros les 8 planches / 20 euros les 15 planches –

Infos: 06 71 57 23 01 ou lesbeauxdegats34250@gmail.com

Infos: 06 71 57 23 01 ou lesbeauxdegats34250@gmail.com lesbeauxdegats34250@gmail.com +33 6 71 57 23 01 Palavas-les-Flots

