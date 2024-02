LOTO Objectif classe de mer ! Chuelles, dimanche 24 mars 2024.

Loto Objectif classe de mer !

Au profit des classes de CP et CP-CE1 des écoles de Chuelles et la Selle-en-Hermoy !

Petite restauration et buvette sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 13:00:00

fin : 2024-03-24

10 Rue des Écoles

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire

