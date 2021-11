Loto Nogent-le-Rotrou, 21 novembre 2021, Nogent-le-Rotrou. Loto Nogent-le-Rotrou

2021-11-21 13:30:00 – 2021-11-21

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Le groupe d’entraide Mutuelle Oxygem 28 propose un loto. L’ouverture des portes se fera à 13h30, pour un début des jeux à 14h30. Sur place, une vente de boissons et de gâteaux sera proposée. Des bons d’achats jusqu’à 100€, des appareils ménagers et d’autres surprises seront à gagner. Pass sanitaire obligatoire. Le groupe d’entraide Mutuelle Oxygem 28 propose un loto. L’ouverture des portes se fera à 13h30, pour un début des jeux à 14h30. Sur place, une vente de boissons et de gâteaux sera proposée. Des bons d’achats jusqu’à 100€, des appareils ménagers et d’autres surprises seront à gagner. Pass sanitaire. +33 2 37 53 90 02 Le groupe d’entraide Mutuelle Oxygem 28 propose un loto. L’ouverture des portes se fera à 13h30, pour un début des jeux à 14h30. Sur place, une vente de boissons et de gâteaux sera proposée. Des bons d’achats jusqu’à 100€, des appareils ménagers et d’autres surprises seront à gagner. Pass sanitaire obligatoire. oxygem 28

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou