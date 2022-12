LOTO NOEL BY LIBR ACTION Nomexy Nomexy Nomexy Catégories d’évènement: Nomexy

Vosges Nomexy 2 EUR Loto de Noël 2€/carton ou 5€ les 3 cartons. Loto avec de jolies lots de jouets de l’association Libr action. Âge entre 3 et 12 ans. Parents/adultes pouvant jouer aussi. Le samedi 7/01/2023 à 14 heures. +33 6 26 99 45 23 1

