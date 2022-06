LOTO NOCTURNE Boucé Boucé Catégories d’évènement: 03150

Boucé

LOTO NOCTURNE Boucé, 11 juin 2022, Boucé. LOTO NOCTURNE Salle polyvalente Salle polyvalente – 8 route de Saint Gérand de Vaux – 03150 Boucé Boucé

2022-06-11 – 2022-06-11 Salle polyvalente Salle polyvalente – 8 route de Saint Gérand de Vaux – 03150 Boucé

Boucé 03150 EUR 2.5 10000 Gros lot 400€ – Tireuse à bière – Outillage – Electroménager – bons d’achat, etc… +33 6 16 93 34 47 Salle polyvalente Salle polyvalente – 8 route de Saint Gérand de Vaux – 03150 Boucé Boucé

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 03150, Boucé Autres Lieu Boucé Adresse Salle polyvalente Salle polyvalente - 8 route de Saint Gérand de Vaux - 03150 Boucé Ville Boucé lieuville Salle polyvalente Salle polyvalente - 8 route de Saint Gérand de Vaux - 03150 Boucé Boucé Departement 03150

Boucé Boucé 03150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouce/

LOTO NOCTURNE Boucé 2022-06-11 was last modified: by LOTO NOCTURNE Boucé Boucé 11 juin 2022 03150 Boucé

Boucé 03150