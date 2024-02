Loto Neuf-Brisach, samedi 16 mars 2024.

Loto Neuf-Brisach Haut-Rhin

De nombreux lots de valeur, buvette et petite restauration sur place.

Cartons en prévente: au salon de thé Cannelle et Maison de la Presse Gerardin à Neuf-Brisach. Intermarché à Volgelsheim.

Par téléphone au 06 77 33 80 99 ou 06 81 86 67 51

Cartons en prévente: au club-house de Volgelsheim les samedis. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Loto Neuf-Brisach a été mis à jour le 2024-02-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach