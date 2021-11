Montreuil Salle polyvalente Résistance Montreuil, Seine-Saint-Denis Loto Montreuil Ville Fleurie Salle polyvalente Résistance Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Loto Montreuil Ville Fleurie Salle polyvalente Résistance, 14 novembre 2021, Montreuil. Loto Montreuil Ville Fleurie

Salle polyvalente Résistance, le dimanche 14 novembre à 13:30

LOTO MONTREUIL VILLE FLEURIE Organisé le 14 novembre 2021 ouverture des portes a 13h30 Inscription obligatoire à gagner Lot tefal ingenio performance 8 pieces, mini table de ping pong, cuiseur vapeur, appareil 3 fonctions raclette grill pierrade, sac de voyage, lave vitre vapeur karcher, montre multi sport connectée, barre de son, bons d’achats et de nombreux lots TARIF 1 carton 3,00 € 5 cartons 10,00 € 10 cartons 15, 00 € Cartons valables toute l’après midi pour 5 tirages 1 ligne, 2 lignes, cartons plein, 1 gros lot carton plein et un loto chinois. L’association se réserve le droit de supprimer 1 tirage si le nombre de participants est insuffisant Buvette et gateau prévue à l’entracte sera affiché

Inscription obligatoire, tarif 3,00€ le carton, 10, 00 € les 5 cartons, 15,00 € les 10 cartons, tarif Buvette affiché sur placeh

Loto du 14 novembre 2021 Salle polyvalente Résistance 50 avenue de la Résistance 93100 Montreuil Montreuil Villiers – Barbusse Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T13:30:00 2021-11-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Salle polyvalente Résistance Adresse 50 avenue de la Résistance 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Salle polyvalente Résistance Montreuil