Meuse Montmédy L’association des Insuffisants rénaux France Rein Meuse organise un Super Loto, le dimanche 12 février dès 14h à la salle des fêtes de Montmédy.

Buvette et petite restauration

Réservation au 03 29 80 10 03 ou 06 33 98 91 40

Doté de nombreux lots

1 Bon achat 300 €

1 Bon achat 150 €

1 Filet garni valeur 100 €

De nombreux lots (valeur total 2 000 €) Prix des Cartons

1,50 Euro Le Carton

7,50 Euros Les 6 Cartons

17 Euros Les 14 Cartons

23 Euros Les 20 Cartons

Ouverture des portes 13H15 Buvette et petite restauration sur place +33 3 29 80 10 03 Montmédy

