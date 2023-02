Loto MeymacMeymac OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Catégories d’Évènement: Corrèze

Corrèze Meymac Corrèze Meymac A 20h à la salle des fêtes, ouverture des portes à 19h

1 carton 5€, 4 cartons 15€ et 6 cartons 20€

Buvette snack sur place Le CA Meymac Handball organise un loto avec de nombreux lots à gagner : séjour au Puy du Fou, saut en parapente, bon pour une chute libre indoor, trottinette électrique etc. Meymac Meymac

